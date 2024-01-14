Трампа обязали выплатить $393.000 судебных издержек NYT

45-й президент США Дональд Трамп проиграл иск против газеты The New York Times (NYT). Высший суд штата Нью-Йорк обязал политика компенсировать представителям издания $393 тысячи – в сумму входят расходы на адвокатов и судебные издержки.
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