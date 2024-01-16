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Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года

Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года

13 января 1991 года в Литве происходила цветная революция. Прошло 33 года, но только сейчас выясняются истинные обстоятельства того события.

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Комментарии
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Константин Самарин
Понятно, что литовские нео-нацисты пошли по стопам своих кумиров  немецких 6ацистов 30-40-х, организовавших не одну подобную провокацию, ради достижения своих целей.
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6 час.

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