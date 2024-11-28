На Украине ответили на призывы США понижать возраст мобилизации

У Киева нет планов понижать возраст мобилизации до 18 лет, поскольку нет такой необходимости. На призывы США снизить планку призыва ответила в разговоре с Financial Times вице-премьер Украины по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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