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  • Traveller
    Таки вИ тоже член Английского клуба, что так запросто "тыкаете" незнакомым людям? 😉 Но спишем это на Ваше непомерное...“Войны полотенец”...
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Россиянку на Курилах шокировали цены на яблоки и груши

Россиянку на Курилах шокировали цены на яблоки и груши

Журналистка “Ленты.ру” съездила на Курильские острова и пообщалась с местными жителями. Они рассказали, что не собираются менять место жительства и отлично обходятся без брендовых бутиков, ночных клубов и молодежных кафе.

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