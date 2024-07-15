Россиянку на Курилах шокировали цены на яблоки и груши

Журналистка “Ленты.ру” съездила на Курильские острова и пообщалась с местными жителями. Они рассказали, что не собираются менять место жительства и отлично обходятся без брендовых бутиков, ночных клубов и молодежных кафе.
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