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В Лос-Анджелесе цены на заправках перевалили за 7$ за галлон

В Лос-Анджелесе цены на заправках перевалили за 7$ за галлон

В Лос-Анджелесе цены на заправках перевалили за 7$ за галлон (3,8 литра).На бензоправках штата Вашингтон заканчивается бензин, а заправочные колонки перепрограммируются на двузначные показатели стоимости топлива - розница готовится к цене 10 долл.

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