Происшествия

9 подписчиков

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в хищении примерно 60 тонн дизельного топлива на сумму около 3 миллионов рублей

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в хищении примерно 60 тонн дизельного топлива на сумму около 3 миллионов рублей

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в краже.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх