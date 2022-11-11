Самый быстрый BMW против самого быстрого Audi: ГОНКА

#carwow #audi #bmw Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Чьи электромобили самые быстрые - Audi или BMW? Самое время выяснить! Мэт за рулём самого быстрого электромобиля BMW, iX M60, и состязаться он будет с Янни за рулём смого быстрого Audi на электротяге, RS e-tron GT! Сравним их характеристики? Начнём с BMW: он оснащён двумя электромоторами, совокупная мощность 619 л.