Договор СНВ-3: есть ли смысл в следовании количественным ограничениям?

Термоядерные бомбы B61-12 к тактическому ядерному оружию можно отнести только условно, поскольку в реальной действительности, особенно с учётом развертывания самолётов-носителей в непосредственной близости от границ РФ, речь идёт о военной конфигурации, непосредственно угрожающей самому существованию Российской Федерации.