Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Потому что барыга !Почему не сбылись...
  • Наталья Романенко
    Почему эмитацией, это врядлиСуровикин вернётс...
  • Гарий Щерба
    В  РОССИ  как  ВСЕГДА , ГЕРОИ  и  СПАСИТЕЛИ РОССИИ в  ОПАЛЕ ..!!! НЕСПРАВЕДЛИВО .Суровикин вернётс...

Договор СНВ-3: есть ли смысл в следовании количественным ограничениям?

Договор СНВ-3: есть ли смысл в следовании количественным ограничениям?

Термоядерные бомбы B61-12 к тактическому ядерному оружию можно отнести только условно, поскольку в реальной действительности, особенно с учётом развертывания самолётов-носителей в непосредственной близости от границ РФ, речь идёт о военной конфигурации, непосредственно угрожающей самому существованию Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх