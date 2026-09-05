Как не перегнуть палку в силовом импортозамещении

Баллы технического суверенитета Для начала немного о том, каким образом в России локализуют производство китайских автомобилей.
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