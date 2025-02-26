Посол России в Оттаве: Трамп хочет заполучить редкоземельные металлы Канады

Для этого он делает провокационные заявления о 51-м штате Российский посол в Оттаве Олег Степанов выразил предположение в интервью информационному агентству ТАСС, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провокационными заявлениями о 51-м штате желает в итоге добиться контроля над редкоземельными металлами Канады.