Белоруссия получит 1,3 млрд российских рублей обратного акциза на нефть в 2023 году

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы ожидают внушительный транш от правительства России.Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил о том, что Минск рассчитывает получить от Москвы в 2023 году 1,3 млрд российских рублей обратного акциза на нефть в рамках прежде достигнутых договорённостей, ставящих белорусских нефтяников в равные условия с НПЗ России.