До запуска Starliner осталась неделя

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суннита Уильямс готовятся к летным испытаниям нового космического корабля Starliner 7 маяИспытательный полёт всегда ответственная и рискованная задача, в особенности для космического корабля.
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