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Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

В опубликованном воспроизведении сводки Минобороны России от 2 сентября сказано: подразделения группировки войск «Запад» освободили Святогорск, зачистка города продолжается.

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