Что меняет Святогорск на северном фланге Славянско-Краматорской агломерации

В опубликованном воспроизведении сводки Минобороны России от 2 сентября сказано: подразделения группировки войск «Запад» освободили Святогорск, зачистка города продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Западные посольст...
- Западные посольст...
- T Зеленский пригроз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым