Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский отказался отдавать Донбасс ради мира с Россией

Зеленский отказался отдавать Донбасс ради мира с Россией

Глава Украины заявил об этом после переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Ну как всегда! Мы суп варим, а нахлебники с ложками тут как тут! А надо парадигму менять и инициативу не давать им в руки! Типа спросить заранее вы  суп  есть будете!? В случае  ответа положительного надо говорить ну приходите завтра сейчас варить поставим!

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

Все пукты неприемлемы для России, они в той или иной степени направлены на сохранение Укрорейха. Только полная капитуляция, запрет на армию и нацбаты , никаких иностранных войск на территории будущей Украины.