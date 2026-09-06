Зеленский отказался отдавать Донбасс ради мира с Россией

Глава Украины заявил об этом после переговоров с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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Ну как всегда! Мы суп варим, а нахлебники с ложками тут как тут! А надо парадигму менять и инициативу не давать им в руки! Типа спросить заранее вы суп есть будете!? В случае ответа положительного надо говорить ну приходите завтра сейчас варить поставим!
Все пукты неприемлемы для России, они в той или иной степени направлены на сохранение Укрорейха. Только полная капитуляция, запрет на армию и нацбаты , никаких иностранных войск на территории будущей Украины.