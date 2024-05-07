Очередная загадочная смерть военнообязанного произошла в ТЦК Кривого Рога

44-летний Артём Зайцев, не страдающий какими-либо серьезными или хроническими заболеваниями, «внезапно» скончался «в результате резкого ухудшения состояния здоровья с признаками эпилептического приступа».
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