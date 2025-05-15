БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Неопровержимые доказательства враждебной работы Ельцин-центра

Неопровержимые доказательства враждебной работы Ельцин-центра

Если взять два города миллионника на Урале Челябинск и Екатеринбург, в последнем правда на 400 тысяч население побольше, казалось бы, ничто не должно их отличать, промышленные города.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Значит, Путину это нужно!
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11 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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10 мин.
владимир
А Орешник когда по этому Центру принятия решений полетит?!
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6 мин.
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