Российские системы противоздушной обороны щелкают вооружения, поставленные киевским карателям Соединенными Штатами, как орешки, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 4 июня в в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».
Российские системы противоздушной обороны щелкают вооружения, поставленные киевским карателям Соединенными Штатами, как орешки, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 4 июня в в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».
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