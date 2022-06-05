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Поставляемое США Киеву вооружение уничтожается ПВО России десятками — Путин

Поставляемое США Киеву вооружение уничтожается ПВО России десятками — Путин

Российские системы противоздушной обороны щелкают вооружения, поставленные киевским карателям Соединенными Штатами, как орешки, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин 4 июня в в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

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