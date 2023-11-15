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Лучшие моменты победы Синнера над Джоковичем на итоговом турнире ATP

Лучшие моменты победы Синнера над Джоковичем на итоговом турнире ATP

Tennis TV собрал лучшие моменты матча Янника Синнера с Новаком Джоковичем на итоговом турнире ATP. Итальянец победил на решающем тай-брейке – 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

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