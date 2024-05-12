В России оценили в рублях юбилейный тягач МАЗ к 80-летию завода

На сайтах бесплатных объявлений появились лимитированные грузовики с индексом «5440». От обычных двухосных магистральных тягачей МАЗ новинка отличается безальтернативным бордовым цветом кабины, специальным обвесом, декалями на стенках спальника, а также китайской начинкой: под капотом 14,9-литровый дизель Weichai мощностью 453 силы в связке с «роботом» Fast Gear.
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