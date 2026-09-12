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Орловская Академия ФСО отметила 60-летний юбилей

Орловская Академия ФСО отметила 60-летний юбилей

Накануне, 11 сентября, в Орле прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 60-летию Академии ФСО России.

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