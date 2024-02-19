РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Дай  БОГ  дай  БОГ ...!!!Российский генера...
  • Юрий Зубрин
    Не сообщили о том,сколько поколений отдавать будут ,или уже ясно, что не будет никих поколений?Этот скунс постарается?В Киеве заявили, ...
  • Владимир
    Всё идёт не так.... С каждым шаговым продвижением России, сша поставляют украине всё новые вооружения для убийства на...Медведев заявил, ...

Пенсионерка, которую сбил грузовик на Ивдельской трассе, скончалась в больнице

Пенсионерка, которую сбил грузовик на Ивдельской трассе, скончалась в больнице

77-летняя пенсионерка, попавшая под колеса грузовика, скончалась в больнице. По информации Госавтоинспекции, после аварии женщина в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Ивдельской больницы, врачи двое суток боролись за ее жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх