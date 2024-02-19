Пенсионерка, которую сбил грузовик на Ивдельской трассе, скончалась в больнице

77-летняя пенсионерка, попавшая под колеса грузовика, скончалась в больнице. По информации Госавтоинспекции, после аварии женщина в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Ивдельской больницы, врачи двое суток боролись за ее жизнь.
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