В Ижевске водитель «Ссангйонг» сбил 91-летнюю женщину, двигаясь задним ходом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске под колёса автомобиля попала 91-летняя женщина. ДТП произошло 14 сентября около 17:30 напротив дома № 19 на улице 6-я Подлесная, сообщили в ГАИ Удмуртии.
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