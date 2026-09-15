SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

175 подписчиков

В Ижевске водитель «Ссангйонг» сбил 91-летнюю женщину, двигаясь задним ходом

В Ижевске водитель «Ссангйонг» сбил 91-летнюю женщину, двигаясь задним ходом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске под колёса автомобиля попала 91-летняя женщина. ДТП произошло 14 сентября около 17:30 напротив дома № 19 на улице 6-я Подлесная, сообщили в ГАИ Удмуртии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым