«Сразу или потом — избежать нельзя»: Хазин рассказал о ловушке для олигархов из России, навостривших лыжи на Запад

Российские миллионеры и миллиардеры напрасно надеются на спокойную жизнь в западных странах. Там их ждет ловушка с жесткими требованиями, утверждает экономист Михаил Хазин.
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с первым предложением не согласен принципиально. вы констатируете текущие отношения, но до них Союз имел иные отношения с партнёрами по СЭВ и те отношения могли бы стать прологом к иным, ещё более высоким, если бы идею не загубили. математика оперирует пределами и это позволяет мыслить шире, чем "здесь и сейчас". так, например, в пределе идеальных отношений внутри человеческой популяции может быть абсолютное единство на основе равенства, справедливости и пр., о чём мечтали предки. по сути тоже глобализм, но на иной почве, не вертикально выстроенный "дивный сад" с паразитами наверху, а горизонтальная система отношений, где понятие государств отсутствует за ненадобностью... да, да этой "звезды" не дотянуться, но это не значит, что "быть не может"... я пока не вижу, чтобы Россия соскочила с торговли ресурсами с минимальной добавленной стоимостью - с сырьевой модели. нефть, газ, металлы, уран... а где даже то, что было у Союза? - станки, сложное оборудование, оптика, авиастроение и пр.. - подшипников своих нет!.. гляньте на "посадки", - с 2012го, с той единственной, до сегодняшнего дня, когда "пошли косяком"! вот это и есть диалектика вопроса - система не улучшается, система плодит тех, кто, может, где-то и "глотает пыль", тока пыль эта золотая и она из государева кармана, по сути из кармана народного... "Мюнхенская" оказалась услышанной, кому надо, на той стороне, внутри тотальное воровство внутри малого чиновничьего круга, см. 1% владеет больше, чем оставшиеся 99%... ну и "теперь", Игорь, мне до одного места, какой в каких странах "социально-экономический строй", мне крайне важно понимать, куда летим мы, в какой социально-экономический строй. ибо мы, граждане России, растим детей без той поддержки, которая была в Союзе, и хотим знать, куда и для чего мы их растим. тут как минимум два в одном - материальное выращивание поколения и как минимум образовательная составляющая, т.е. затрат больше, а "выхлоп" меньше, ибо система не та. то же можно сказать и о здоровье будущего поколения, а про духовную составляющую даже говорить стрёмно - пустота! безидейная пустота! никакого ручного управления никогда не хватит для того самого "устойчивого развития", ибо возможности управленцев ограничены по определению, плюс "отрицательный отбор"... не пессимист, тут я с вами-оптимистом говорю о том, что нас всех достаёт в текущей системе.
Непонятно к кому обращается Хазин с "увещиваниями" в эфире радио Sputnik. "Олигархи" 90-х устранены от власти в РФ и последние "либералы в экономике" сбежали за границу с начала СВО или "притихли".
Очень трудно сейчас выстраивать бизнес в России с Западом, как это было раньше, чтобы потом спокойно жить как рантье имея какой-то капитал на собственной вилле.
Но открываются другие возможности для предпринимателей с вложением капитала в бизнес со странами Юго-Востока.
"преодоление «потолка»" (М.Хазин) означает "стрижку" капитала. но и до потолка есть, о чём, - М.Хазин сам неоднократно оперировал мыслью-очевидностью, - средний класс на Западе стирается за ненадобностью, - ISO 9000 подробно поясняет суть - верхи с компетенциями и сливками и низы с "подай/принеси/убери". тчк! есть ещё история вывода капиталов из России столетней давности, показывающая наглядно, как там их "обогрели/обобрали"... да и вновь выращиваемые капиталы - все эти гейтсы, максы и пр. - все под колпаком кукловодов. их "поливают" инвестициями ровно до зрелости, чтобы потом "выкопать" и сожрать (присвоить). нового ничего, такова суть вещей.