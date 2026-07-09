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В МИД сообщили, что на Западе анонимно узнают детали доклада о правах человека

В МИД сообщили, что на Западе анонимно узнают детали доклада о правах человека

Представители посольств ряда западных стран после публикации совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека связываются с МИД РФ, чтобы обсудить посвященные их государствам разделы документа.

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