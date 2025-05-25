Зеленский после удара ВС РФ заявил, что молчание Америки поощряет Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.
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