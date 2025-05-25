Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский после удара ВС РФ заявил, что молчание Америки поощряет Путина

Зеленский после удара ВС РФ заявил, что молчание Америки поощряет Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский после удара ВС РФ по территории республики раскритиковал позицию Соединенных Штатов и других союзников Киева, поскольку их молчание якобы «поощряет» президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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РС
Роза Семиренко
Сволочь, кровавый клоун, по твоему мнению, что тебе можно бить по нашим мирным городам, убивая детец, а мы в ответ не можем? Урод, мразь!
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7 час.
Наталия
Так там не &quot;люди&quot; живут...Клоун, видимо так считает! Ему только своих нациков жалко!
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6 час.
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