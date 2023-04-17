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Сборы «Братьев Супер Марио» превысили 600 млн долларов

Сборы «Братьев Супер Марио» превысили 600 млн долларов

Анимационный фильм «Братья Супер Марио» поставил рекорд по сборам за полторы недели. Несмотря на первоначальную критику, бокс-офис ленты составил более 600 млн долларов.

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