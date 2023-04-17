Сборы «Братьев Супер Марио» превысили 600 млн долларов

Анимационный фильм «Братья Супер Марио» поставил рекорд по сборам за полторы недели. Несмотря на первоначальную критику, бокс-офис ленты составил более 600 млн долларов.
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