Агент Матвеев о «Спартаке»: «Видна глубина, сплав молодости и опыта. Если все сложится и проявят себя вратари, можем увидеть клуб в полуфинале Кубка Гагарина»

Агент Андрей Матвеев высказался о новом контракте защитника Дмитрия Вишневского со «Спартаком». « Дмитрий Вишневский является одним из ветеранов нашей лиги, поэтому его переподписание не стало для меня сюрпризом.
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