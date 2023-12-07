Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 047 подписчиков

После увольнения Немировски в ХК "Сибирь" назначили нового ассистента

После увольнения Немировски в ХК "Сибирь" назначили нового ассистента

В Новосибирске хоккейный клуб "Сибирь" определился с новым ассистентом главного тренера команды.В хоккейном клубе "Сибирь" после увольнения главного тренера Дэвида Немировски и части его помощников назначили нового ассистента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх