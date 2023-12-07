После увольнения Немировски в ХК "Сибирь" назначили нового ассистента

В Новосибирске хоккейный клуб "Сибирь" определился с новым ассистентом главного тренера команды.В хоккейном клубе "Сибирь" после увольнения главного тренера Дэвида Немировски и части его помощников назначили нового ассистента.
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