Постпред Крыма при лидере Российской Федерации Георгий Мурадов поделился сведениями о том, что, проникая в небо над Черноморской акваторией, самолёты Вооружённых сил держав Организации Североатлантического Договора совершают агрессивные действия.
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