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Постпред Крыма Мурадов назвал появление авиации НАТО над Черным морем агрессией

Постпред Крыма Мурадов назвал появление авиации НАТО над Черным морем агрессией

Постпред Крыма при лидере Российской Федерации Георгий Мурадов поделился сведениями о том, что, проникая в небо над Черноморской акваторией, самолёты Вооружённых сил держав Организации Североатлантического Договора совершают агрессивные действия.

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