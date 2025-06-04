TSMC опровергает слухи о строительстве завода в ОАЭ

Спустя всего несколько дней после появления сообщений о том, что TSMC ведет переговоры с Вашингтоном о планируемом расширении производственных мощностей на Ближнем Востоке, генеральный директор компании C.
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