В детских садах и школах отдаленных сельских поселений Кабардино-Балкарии автоинспекторы проводят минутки дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» организовали занятия - минутки безопасности для воспитанников структурных подразделений дошкольного образования №№ 1 и 2 с.

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