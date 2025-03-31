В МВД рассказали о мошеннических схемах со сбором средств для неизлечимо больных

В пресс-службе Министерства Внутренних Дел Российской Федерации проинформировали о том, что злоумышленники начали пользоваться новой мошеннической схемой, которая подразумевает собирание пожертвований на якобы оказание помощи тем, кто неизлечимо болен.
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