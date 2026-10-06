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Момент обрушения надземного перехода в Татарстане попал на видео

Момент обрушения надземного перехода в Татарстане попал на видео

Большегруз задел несущую опору сооружения, что привело к обрушению конструкции В Татарстане грузовой автомобиль предположительно врезался в опору надземного пешеходного перехода, после чего конструкция обрушилась на проезжую часть.

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