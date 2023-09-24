В Самаре состоялась церемония открытия Кубка Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту

23 сентября, в Самаре на площади Славы состоялась церемония открытия Кубка Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту, посвященного памяти заслуженного тренера России Э.
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