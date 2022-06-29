Жители Междуречья попросили губернатора Приморского края открыть в микрорайоне поликлинику

Жители Междуречья попросили губернатора Приморского края открыть в микрорайоне поликлинику

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил решение нехватки медицинских учреждений в микрорайоне Междуречье Уссурийска.

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