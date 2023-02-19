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Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России, Халили – 2-й, Поварницын – 3-й

Антон Бабиков выиграл зачет масс-стартов на Кубке России по биатлону сезона-2022/23. PARI Кубок России по биатлону-2022/23 Зачет масс-стартов Мужчины После 3 гонок из 3 1.

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