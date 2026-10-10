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Аргументы и Факты

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Граница в огне: особое оружие бьет по главным целям Украины, Киев в панике

Граница в огне: особое оружие бьет по главным целям Украины, Киев в панике

В ночь на 9 октября западные регионы Украины оказались в эпицентре огня. Российские Вооруженные силы нанесли серию ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

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