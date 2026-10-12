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SPORT24.ru

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Карбери: «Вашингтон» совершает слишком много ошибок. Нам нужно поработать над тем, чтобы действовать умнее»

Карбери: «Вашингтон» совершает слишком много ошибок. Нам нужно поработать над тем, чтобы действовать умнее»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (3:5).

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