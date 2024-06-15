Россия приняла решение уничтожать беспилотники НАТО – Сивков

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Голос диванного народа услышан, лёд тронулся....
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10 час.
Астон Мартин
давненько нада ...🥸
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8 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Эти разведчики-беспилотники могут наводить на цели поставляемые на Украину ракеты и боевые дроны, давать им нужные координаты и вести их по траектории ухода от средств ПВО. Они, конечно же, участники боевых действий противника! Могли бы и дальше летать, но только в мирное время, не в данной ситуации!
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7 час.

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