Россия приняла решение уничтожать беспилотники НАТО – Сивков

ЮШ

Юрий Шестаков

Эти разведчики-беспилотники могут наводить на цели поставляемые на Украину ракеты и боевые дроны, давать им нужные координаты и вести их по траектории ухода от средств ПВО. Они, конечно же, участники боевых действий противника! Могли бы и дальше летать, но только в мирное время, не в данной ситуации!