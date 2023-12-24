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Нейросеть Captions для добавления субтитров и автоматической транскрибации

Нейросеть Captions для добавления субтитров и автоматической транскрибации

Что такое Captions Captions представляет собой творческую студию на базе искусственного интеллекта, которая значительно упрощает работу с видео за счет автоматической транскрибации, добавления субтитров и интуитивно понятного редактора для обрезки видеороликов.

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