Нейросеть Captions для добавления субтитров и автоматической транскрибации

Что такое Captions Captions представляет собой творческую студию на базе искусственного интеллекта, которая значительно упрощает работу с видео за счет автоматической транскрибации, добавления субтитров и интуитивно понятного редактора для обрезки видеороликов.
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