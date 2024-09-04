Ральф Шумахер: С Red Bull покончено

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер, завершивший гоночную карьеру, считает, что некогда чемпионскую команду Red Bull ждёт серьёзный кризис, из которого коллектив может не вернуться на прежние позиции.
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