Автоэксперт Бояршинова: половина китайских авто в РФ возвращаются по гарантии

В России увеличилось количество жалоб на качество китайских машин. Гендиректор пермского холдинга Verra Анна Бояршинова заявила на конференции «Россия — Китай», что примерно половине авто некоторых брендов требуется ремонт в первые годы после покупки.
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