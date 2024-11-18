Мать Shaman'а лично приложила руку к созданию его сценического образа

Женщина рассказала о кожаных штанах певца. SHAMAN СоцсетиЯрослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, известен поклонникам не только своим творчеством и фирменным образом, который неизменно включает в себя облегающие кожаные брюки.
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