На Дону завершилась весенняя призывная кампания

В донском регионе завершена весенняя призывная кампания 2023 года. Как сообщается на сайте правительства региона, порядка пяти тысяч призывников из Ростовской области пополнили ряды Вооруженных Сил РФ.
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