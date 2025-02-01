Беглов: призвавшая повторить блокаду Ленинграда Немцова оскорбила память жертв

ТАСС/EPA Сенатор из Чехии Мирослава Немцова своим призывом повторить блокаду Ленинграда оскорбила память миллиона жертв этого преступления, а также опозорила память чехов, восставших против нацистской оккупации в мае 1945 года.
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