Экс-депутат рады заявил о попадании ракеты в мастерскую БПЛА

Ракета попала в здание мастерской на Украине, где разрабатывают и модернизируют беспилотники. Об этом 3 января сообщил бывший депутат рады, ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко.
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