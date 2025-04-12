Минстрой РТ: Общее выполнение программы капремонта многоквартирных домов составляет 11%

О реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, ремонта многоквартирных домов и гидротехнических сооружений доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)