Минстрой РТ: Общее выполнение программы капремонта многоквартирных домов составляет 11%

О реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, ремонта многоквартирных домов и гидротехнических сооружений доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.