Южная Корея приняла решение отозвать часть дипломатических сотрудников с Украины. Об этом 20 октября сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейский МИД .
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