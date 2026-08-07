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Замгенпродюсера «Матч ТВ» о сотрудничестве с «Кинопоиском» на ЧМ: «Видели неоднозначную реакцию у части зрителей. Постарались рассказать о возможностях просмотра на всех платформах»

Первый заместитель генерального продюсера « Матч ТВ » Дмитрий Рыжков оценил итоги сотрудничества телеканала с онлайн-сервисом «Кинопоиск» во время чемпионата мира 2026 года.

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