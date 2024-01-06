Русский Халк установил новый рекорд, 10 часов скручивая сковородки

ТАСС/Станислав Красильников Атлет международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, установил новый рекорд – он скручивал сковородки и рвал грелки на протяжении десяти с половиной часов.
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